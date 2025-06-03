Beyin sağlığının gizli düşmanı! Zeka ve öğrenmeyi vuruyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insan iyot eksikliği riskiyle karşı karşıya. Bu eksiklik, özellikle çocuklarda IQ düşüklüğü, öğrenme güçlüğü ve hatta kalıcı zihinsel gerilik gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.

Uzmanlar, bu önlenebilir sorunun çözümünün basit ama etkili adımlarla mümkün olduğunu vurguladı.

İYOT EKSİKLİĞİNİN VURDUĞU HEDEF: BEYİN SAĞLIĞI

İyot, tiroid hormonlarının üretimi için vazgeçilmez bir mineral. Tiroid hormonları, metabolizma, büyüme ve özellikle beyin gelişimi gibi kritik süreçleri düzenledi.

Yetersiz iyot alımı, tiroid bezinin düzgün çalışmasını engelleyerek guatr, hipotiroidizm ve çocuklarda kretinizm gibi ciddi sağlık sorunlarına neden oldu. WHO, iyot eksikliğini önlenebilir zeka geriliğinin en yaygın nedeni olarak tanımlıyor ve dünya genelinde 30 milyondan fazla çocuğun bu nedenle zihinsel gelişim sorunları yaşadığını belirtti.

Özellikle hamile kadınlarda iyot eksikliği, fetüsün beyin gelişimini doğrudan etkiledi. İngiltere’de yapılan bir çalışma, hamilelikte yetersiz iyot alan annelerin çocuklarının IQ seviyelerinin, akranlarına göre ortalama 10-15 puan daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Bristol Üniversitesi’nden Dr. Sarah Bath, “İyot eksikliği, fetal dönemde geri dönüşü olmayan zihinsel hasarlara yol açabilir. Bu, toplum sağlığı için acil bir öncelik olmalı” dedi.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÇOCUKLUK DÖNEMİ RİSKLERİ

İyot eksikliği, çocuklarda öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığına da zemin hazırladı. Türkiye’de 1997-1999 yılları arasında yapılan bir araştırma, okul çağındaki çocuklarda iyot eksikliğinin öğrenme kapasitesini azalttığını ve zeka düzeyini ortalama 13,5 puan düşürdüğünü gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden endokrinolog Dr. Elizabeth Pearce, “İyot, çocukluk döneminde bilişsel işlevlerin gelişimi için kritik. Eksiklik, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve konsantrasyon sorunları gibi nörolojik etkilere yol açabilir” uyarısında bulundu.

Türkiye, iyot eksikliği açısından riskli ülkeler arasında yer aldı. Karadeniz Bölgesi gibi iyot içeriği düşük topraklara sahip alanlarda bu sorun daha belirgin. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanların deniz ürünleri, süt ürünleri ve özellikle iyotlu tuz tüketimine özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

GUATROJEN GIDALAR VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

İyot eksikliğini artıran faktörler arasında guatrojen gıdalar da yer aldı. Brokoli, lahana, karnabahar gibi sebzeler, çiğ tüketildiğinde tiroid bezinin iyot kullanımını engelleyebildi. Ayrıca, florür ve klor gibi maddeler de iyot emilimini azalttı. Synevo Laboratuvarları’ndan yapılan bir açıklamada, “Son 30 yılda iyot düzeylerinde %50’lik bir düşüş gözlendi. Çevresel toksinler ve yetersiz beslenme bu azalmanın başlıca nedenleri” denildi.

ÇÖZÜM BASİT: İYOTLU TUZ VE DENGELİ BESLENME

İyot eksikliğini önlemenin en etkili yolu, iyotlu tuz kullanımı ve zengin besin kaynaklarının tüketimi. Deniz yosunu, balık, karides, süt ve yumurta gibi gıdalar iyot açısından zengin.

Türkiye’de 1998’den beri uygulanan “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” kapsamında tüm sofra tuzlarının iyotlanması zorunlu hale getirildi. Ancak uzmanlar, iyotlu tuzun nem, ısı ve ışıktan korunarak saklanması gerektiğini, aksi takdirde iyot içeriğinin buharlaşabileceğini belirtti.

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI

Uluslararası Endokrinoloji Derneği’nden Prof. Dr. John Lazarus, “İyot eksikliği, küresel bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Basit bir mineral eksikliği, milyonlarca çocuğun potansiyelini kısıtlıyor. Hükümetler ve sağlık kuruluşları, bu sorunu çözmek için daha fazla farkındalık kampanyası yürütmeli” dedi.

Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı, her yıl 1-7 Haziran tarihlerini “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası” olarak kutlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefledi.

ÖNLEM ALMAK ELİMİZDE

İyot eksikliği, önlenebilir olmasına rağmen dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sorun.

Uzmanlar, düzenli sağlık kontrolleri, idrar ve kan testleriyle iyot seviyelerinin izlenmesini ve dengeli beslenmeyi önerdi.

Dr. Pearce, “Küçük bir çaba ile büyük sonuçlar elde edebiliriz. İyotlu tuz ve doğru beslenme alışkanlıkları, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı koruyabilir” diyerek bireyleri harekete geçmeye çağırdı.