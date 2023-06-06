Beyin sisi olabilirsiniz

Beyin sisi, en çok korona virüs geçiren kişilerde ve hastanede yoğun bakımda kalanlarda görülüyor. Literatürde hastalık olarak şimdilik geçmiyor.
Ancak birçok hastalığı tetikleyerek nörolojik sorunlar yaratıyor. Bu nedenle de son yılların en önemli sağlık sorunlarından biri…
2020’nin ilk aylarından bu yana hayatımızı etkisi altına alan korona virüs süreci, herkesi farklı şekilde etkiliyor. Uzmanlar karantina önlemleri ve ölümler ile birlikte çoğu kişide psikolojik bozukluk, sinir, stres gibi problemlerde artış yaşandığına dikkat çekiyor.
Yapılan çalışmalara göre özellikle covid-19 geçiren kişilerde beyin sisi görülmeye başlandı. Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinin zorlanması durumu olarak tanımlanıyor. Zihinsel yorgunluk olarak da tanımlanıyor.
BELİRTİLERİ NELER
Araba sürerken yolu kaybetme
Toplu taşıma araçlarına yanlış binme
Unutkanlık
Sinirli olma
Dikkat dağınıklığı
Konsantrasyon bozukluğu
Düşünceleri toparlayamama
İki işi aynı anda yapamama
Kelime hatırlama güçlüğü
Kelimeleri yazarken zorluk çekme
Etraftan kopuk hissetme
Mental performansın yavaşlaması
Başlanan işleri bitirememe
Sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirme
Eşyaları bulamama veya kaybetme
Gazete, kitap vs. okurken düşüncelere dalma ve sayfaları farkında olmadan çevirme
Uykulu hissetme
Uykudan yorgun uyanma
Uykuya dalamama
Kolay alınma
Ağlama
Önemli konularda karar verme güçlüğü
Markette gözünün önündeki ürünü görememe
Sorumlulukları unutma
Çene ve eklem sorunu
Diş sorunları
Strese dayanamama
Tepkileri kontrol edememe
Bağırsak sorunu
Çöpe atılmaması gereken eşyaları çöpe atma
Televizyon izlerken yorulma hissi
Araba ve bilgisayar kullanmak gibi işlerde beceri kaybı yaşanması
NEDEN OLUŞUR?
B vitamini eksikliği
D vitamini eksikliği
Demir eksikliği
Aşırı çay ve kafein tüketimi
Yoğun çalışma
Şeker hastalığı
Bağırsak geçirgenliği
Yanlış beslenme sonucunda kan şekerinin dalgalanması
Düzensiz beslenme (hazır gıdalar tüketme veya karbonhidratlı beslenme)
Hormonal dengesizliklerin yaşanması
Kronik toksin yükü ve enflamasyon
Kan-beyin bariyerinin bozulması
Metilasyon bozukluğu
Magnezyum eksikliği
Kansızlık
Uyku sorunu
Tiroit sorunu
NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?
Düzgün beslenmek çok önemli. Önerilen beslenme programına göre 3 ay boyunca glütensiz, şekersiz beslenmeli ve süt ürünlerinden uzak durmalı.
Açık havaya çıkarak kısa süreli yürüyüşler yapılmalı.
Ağırlıklı olarak taze sebze ve meyve, zeytinyağı, tereyağı, kuru yemiş gibi besinler tüketilmeli.
Fiziksel aktivitelere ağırlık verilmeli.
Ağır metal toksisitesi yaşanması ihtimaline karşı önlem alınması, beyin sisi tedavisinde çok önemli. Bu dönemde mutfakta kullandığınız metal gereçlerin sağlıklı olmasına, yemeklerinizi alüminyum folyo içerisinde pişirmemeye, tüketeceğiniz deniz ürünlerini güvenilir yerlerden satın almaya, kimyasallardan ve deterjanlardan uzak durmaya çok daha fazla özen göstermelisiniz.
Kronik stresi azaltma açısından kaliteli bir uyku düzenine geçmelisiniz