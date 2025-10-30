Akdeniz kıyılarından tüm dünyaya yayılan ve asırlardır geleneksel tıbbın önemli bir parçası olan limon otu (Melissa officinalis), son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar ve yabancı uzman görüşleriyle yeniden gündeme geldi. Özellikle beyin ve damar sağlığı üzerindeki potansiyel olumlu etkileri, bitkiyi küresel bir ilgi odağı haline getirdi.

BİLİMSEL VERİLER 'ANTİOKSİDAN GÜCÜNE' İŞARET ETTİ

Limon otunun faydaları üzerine yapılan araştırmalar, bitkinin sahip olduğu güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere odaklandı. Bu bileşenlerin, damar sertleşmesi (ateroskleroz) ve damar tıkanıklığına yol açan oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltmada önemli bir rol oynadığı belirlendi.

Amerikalı Kardiyolog Dr. Raymond Green konuyla ilgili olarak, "Limon otu, özellikle flavonoidler ve fenolik asitler açısından zengin. Bu aktif bileşikler, serbest radikalleri nötralize ederek damar endotel hücrelerinin sağlığını korur. Düzenli ve kontrollü kullanımı, uzun vadede kardiyovasküler hastalık riskini azaltan bir destekleyici olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

UZMANLAR: KAN BASINCINI DENGELİYOR VE STRESİ AZALTIYOR

Limon otunun damar sağlığına dolaylı yoldan katkıları da yabancı uzmanlarca vurgulandı. Bitkinin geleneksel olarak bilinen stres ve anksiyeteyi azaltma özelliği, kalp ve damar sistemi üzerindeki baskıyı hafiflettiği için önem kazandı.

İngiltere'deki Bitkisel Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nden (Institute for Herbal Medicine Research) Nörolog Prof. Clara Benson, bitkinin yatıştırıcı etkisini işaret ederek, "Limon otunun içerdiği uçucu yağlar, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etki gösterir. Kronik stres, yüksek tansiyon ve damar hasarının önemli tetikleyicisidir. Limon otu, bu stresi yönetmeye yardımcı olarak dolaylı yoldan damar sağlığını destekler" ifadelerini kullandı.

Limon otu tüketiminin kan basıncını dengelemeye yardımcı olabileceği de bilimsel yayınlarda yer aldı.

Uzmanlar, potasyum içeriği sayesinde, kan damarlarının gevşemesine katkı sağlayarak yüksek tansiyonun düşürülmesine destek verdiğini kaydetti.

GELENEKTEN GÜNCELE: İBN-İ SİNA'DAN MODERN TIBBA

Limon otunun tıbbi kullanımı aslında çok eskilere dayanıyor. İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli hekimlerinden İbn-i Sina'nın dahi eserlerinde, bitkinin balgam giderici, stresi azaltıcı ve tıkalı damarları açmaya yardımcı olabilecek potansiyelinden bahsettiği belirtildi. Batı literatüründe ise bitkiye bazı dönemlerde "Hayat İksiri" adı verildiği aktarıldı.

Yabancı sağlık otoriteleri, limon otunun faydalarının umut verici olduğunu ancak kronik hastalıkları olan bireylerin bu tip doğal takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir tıp uzmanına danışması gerektiği uyarısını da yineledi.

Bitkinin, özellikle kan inceltici veya tansiyon ilaçları kullanan kişilerde dikkatli tüketilmesi gerektiği önemle belirtildi.