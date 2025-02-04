Beyin tümörünü başlamadan önleyen keşif heyecan yarattı

Kanser, bilim insanları için büyük zorluklar yaratır; bir kişi belirtileri yaşamaya başladığında, tümörler genellikle o kadar karmaşıktır ki, tümör büyümesine neden olan temel mekanizmalar artık kolayca belirlenemez. The Hospital for Sick Children (SickKids) hastanesinden Dr. Peter Dirks liderliğindeki bir araştırma ekibi, sonic hedgehog (SHH) medulloblastoması için bu zorluğu aşmak adına önemli bir çalışma yapmıştır.

Yeni bir çalışma, Nature Communications dergisinde yayımlandı ve araştırmacılar, SHH medulloblastoması tümörlerinin oluşumunu ve yenilenmesini tetikleyen 'uyuyan' kök hücrelerin uyanmasını sağlayan bir proteinin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Bu proteini engelleyerek ve kök hücrelerin uyanmalarını önleyerek, çalışma, kanserin tedavisinde devrim niteliğinde bir stratejiyi ortaya koydu. Bu yaklaşım, genetik teknikler ve fonksiyonel deneylerle birleştirilmiş bir preklinik modelde test edildi.

Dr. Peter Dirks, “Bulgularımız, kanser kök hücrelerini hedef almak için yeni bir strateji sunuyor, bu da agresif beyin tümörlerine karşı daha etkili tedavilerin umudu anlamına geliyor,” dedi.

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KANSERİN ENGELLENMESİ

Araştırma ekibi, SHH medulloblastoması tümörlerinin gelişimine yol açan hücresel geçişleri inceledi. Tümör gelişiminin erken safhalarında ve konvansiyonel tedaviler sonrasında, OLIG2 adı verilen bir proteinin, 'uyuyan' kök hücreleri aktive ederek onların bölünüp büyüyerek tümör haline gelmelerine neden olduğunu buldular.

Dr. Kinjal Desai, "Kanser başlatıcı kök hücrelerin tümörlere dönüşme sürecinde bir düzen var. Erken bir geçiş olayı hedef alınarak, bu sürecin tamamı kesilebilir – böylece kanserin en erken halinden durdurulması sağlanabilir," dedi.

Bu geçişler sırasında, tümör gelişiminin engellenebileceği kritik bir pencere keşfedildi. Daha önce belirlenen bir tedavi ile birlikte, OLIG2 proteini bozan CT-179 adlı bir molekülün kombinasyonu, tedavi sonrası kalan kök hücreleri hedef alarak, onları yeniden uyanmaktan alıkoyarak tümörün tekrarlamasını engellemeyi başardı.

Ayrıca, erken evre SHH medulloblastoması için, CT-179, tümör oluşumunu engelledi ve preklinik modelde hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırdı.

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GELECEĞİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE KLİNİK UYGULAMALAR

Bu bulgular, SickKids hastanesindeki ekibin yanı sıra Atlanta Çocuk Hastanesi ve Avustralya'daki QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacıların ortak çalışmalarıyla yayımlanan başka bir preklinik modelle daha pekişti. Çalışmalar, SHH medulloblastoması ve Diffuz Intrinsik Pontin Gliom (DIPG) gibi diğer beyin kanserleri için etkili yeni tedavi yöntemleri olabileceğini gösteriyor.

Dr. Dirks ve ekibi, bu bulguların özellikle hastaların nüks (tekrar etme) riski altında olanlar için klinik denemelere dönüşmesini dört gözle bekliyor. SickKids hastanesinde, her kanserli çocuğun genetik testleri yapılarak, tedaviye yönelik kişiselleştirilmiş yaklaşımlar geliştirilmekte. Dr. Dirks, bu bulguların sadece genetik testlere dayanan tedavi yöntemlerinin ötesinde, erken tedaviye yönelik 'sihirli ok' yaklaşımını sağlayabileceğine dikkat çekiyor.