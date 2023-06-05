Beyincik sarkması tekrarlar mı?

Editör: Naim Arıoğlu

Hayatımızda ne yazık ki istemediğimiz hastalıklar ile karşılaşabilmekteyiz. Bu hastalıklardan biri olarak ise beyin sarkmasıdır. Beyincik sarkması doğabilecek hastalıkların arasında yer alırken neden meydana geldiği de bilinmelidir. Beyincik sarkması olup olmadığı nasıl anlaşılır belirtileri nelerdir, teşhisi nasıl konulur tarzındaki merak edilen tüm sorulara cevap bulacaksınız. Ayrıca beyincik sarkmasının sonradan tekrarlanabilme özelliği var mı detayları ile derledik.

BEYİNCİK SARKMASI BELİRTİLERİ

Beyincik sarkmasının halk dilinde bilinen farklı bir anlamı da vardır. Halk dilindeki anlamı chiari hastalığı olarak bilinen beyincik sarkmasının belirtilerini vücudunuzda anormal değişimlerden kaynaklı olarak fark edebilirsiniz. Beyincik sarkmasının belirtilerini sıralamaya başladığımız zaman şu şekilde belirtebiliriz;

Baş dönme hali

İşitme kaybının yaşanması

Yürümede zorluk çekme- denge kaybının oluşması

Ellerde ve ayaklarda meydana gelen uyuşmalar karıncalanma

Boyun ağrısı

Yutma güçlüğü

Vücudun üst bölgesinde sıcaklık hissiyatının ve zayıflığın hissedilmeye başlanması en önemli belirtileri arasında yer alır.

Eğer ki yukarıda saymış olduğumuz şeyleri yaşamaya başlarsanız beyincik sarkmasının olabilme ihtimali yüksektir. Bu yüzden dolayıdır ki böyle bir durumda zaman kaybı yapmadan hemen doktora giderek gerekli kontrollerin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Beyincik sarkmasının olup olmadığını teşhis edebilmek adına yapılan ilk muayene çalışması ise beyin ve boyun incelemesi olacaktır. Bu sayede yapılacak boyun ve boyun incelemeleri ile böyle bir durumun olup olmadığına dair tespit çalışması yapılmış olunur. Beyin omurilik sıvısı incelmiş mi dinamiğinin nasıl olduğu son derece önem arz eden konulardan biridir. Bu sıvı akımının ne derece olduğunun öğrenilmesi içinde yapılacak tespit çalışmalarından biri de BOS akım Mr ve aynı zamanda da sine MR incelemesi olacaktır.

Beyincik sarması olduğu zaman mutlaka ameliyatının yapılması gerekir. Çünkü beyincik sarkması anormal sorunla ilgili olarak bir ilaç tedavisi mümkün değildir. İlacı bulunmadığından dolayı hastalığın daha fazla ilerlememesi açısından mutlaka bir an önce ameliyatına başlanması gerekir. Eğer ki ameliyatına başlanmaz ya da ameliyatını yapma konusunda geç kalınırsa o zaman ölümcül tehlikelerde ortaya çıkabilir. Beyincik sarkması ani ölümleri yaşatabilen tehlikeli bir hastalık olduğundan dolayı muayene sonrasında hemen ameliyata başlanılması gerekir.

TEKRARLAR MI?

Beyincik sarkması doğumsal bir hastalık olmasından dolayı sonradan görülme gibi durumlar söz konusu olmaz. Doğumsal bir anormalden kaynaklı bir hastalık olarak ön plana çıkan beyincik sarkmasının ölümle sonuçlanmaya kadar itebilecek ciddi tehlikelere neden olabilir. Beyin sarkması ile ilgili olarak en sık şekilde yapılan şikayetlerden biri de beyin basıncının çok olması: Kafa içi basıncın çok fazla artmasından kaynaklı olarak da şikayetler her geçen gün daha da fazla artar hale gelebilir. Zaten kafa içinde meydana gelen bu tür basınç, beyincik sarkmasının olabileceği yönündeki şüphelerin daha çok artmasına zemin hazırlar.

Beyincik sarması tedavisi tamamlandıktan sonra ise yeni bir tekrarlama hali ile karşılaşma durumu ne olur önemlidir. Çünkü ani ölümlere bile sürüklemeye neden olacak tehlikeler barındırdığından dolayı hastalığın daha sonrasında da tekrar görülme durumu son derece merak edilir. Tedavi olduktan sonra tekrardan böyle bir sorun oluşmaz. Fakat beyincik sarkması da kişiden kişiye değişim gösterebilecek konulardan birini kapsar. Sonuç olarak bu hastalık her bir hastada aynı şekilde görülebilecek diye bir durum söz konusu değildir. Doğumsal olarak ortaya çıkan beyincik sarkmasının, daha sonradan ortaya çıkma gibi bir özelliği yoktur.