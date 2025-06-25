Beyinde yeni çağ! Savaş alanında zihin okuma

Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopi (fNIRS) teknolojisine dayanan bu sistem, sahadaki bilişsel performansı izleyerek görev güvenliğini ve operasyonel başarıyı artırmayı hedefliyor.

Sistem, beynin alın bölgesine yerleştirilen optik sensörler aracılığıyla oksijen seviyesini ölçüyor.

fNIRS teknolojisi, 600-900 nanometre optik pencere bandında çalışarak hem oksijenli hem de oksijensiz hemoglobinin davranışlarını analiz ediyor. Bu sayede, pilot ve askerlerin bilişsel durumları, stres seviyeleri ve hatta olası bilinç kayıpları anında tespit edilebiliyor.

Uzmanlar, sistemin parmak ölçümlerinde yüksek doğruluk oranları elde ettiklerini ve bu başarıyı alın bölgesine taşıdıklarını belirtti:

“Amacımız, kritik operasyonlarda erken teşhisle olumsuz durumların önüne geçmek. İlerleyen süreçte stres düzeyini de tespit etmeyi planlıyoruz.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

fNIRS teknolojisi, nörobilimde son yıllarda dikkat çeken bir yöntem. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. David Boas, fNIRS’nin taşınabilirliği ve düşük maliyetiyle sahada beyin görüntüleme için ideal olduğunu vurguladı. Boas, “fNIRS, MRI gibi yöntemlere kıyasla daha pratik ve erişilebilir. Özellikle askeri uygulamalarda, gerçek zamanlı veri toplama potansiyeli oyunun kurallarını değiştirebilir” dedi.

Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bir makalede, fNIRS’nin bilişsel yük ve stres ölçümünde %85’in üzerinde doğruluk sağladığı belirtildi.

Uluslararası savunma teknolojileri uzmanı Dr. Emily Carter ise sistemin askeri operasyonlara etkisini değerlendirdi:

“Bu tür teknolojiler, pilotların ve askerlerin yorgunluk, stres veya hipoksi gibi durumlarını anında tespit ederek kazaları önleyebilir. Türkiye’nin bu alanda yerli bir çözüm geliştirmesi, stratejik bağımsızlık açısından önemli bir adım.”

Carter, Defense Technology Review dergisinde yayınlanan bir analizinde, nörofizyolojik izleme sistemlerinin gelecekte savaş uçakları ve insansız hava araçlarının kontrolünde bile kullanılabileceğini öne sürdü.