Beyini güçlendiren bitkiler hangileri

Kaplan otu:

Yüksek antioksidan içeriği sinir yollarını uyarır, demans gelişimini yavaşlatır.

Tarçın:

Düzenli olarak tüketilirse yaşa bağlı birçok sinir sistemi problemini tedavi edebilir. Kokusu bile bilişsel işlevi geliştirir.



Biberiye:

Kan dolaşımını iyileştirir ve sonrasında beyin güçlenir.

Karanfil:

Toksinlerin atılmasına ve hücre sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan fenoller içerdiğinden sağlığa iyi gelir.

Zerdeçal:

İçeriğindeki kurkumin adı verilen bileşik, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynar.

Fesleğen:

Fesleğen yağı hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmek için aromaterapide de kullanılır.

Kekik:

Beynin antioksidan kapasitesini artıran flavonoidler içeriyor.

Nane:

Kaygıyı azaltabilir ve ayrıca öğrenme ve konsantrasyon becerilerini geliştirebilir. Esansiyel yağı, stresi azaltmak ve sinirleri sakinleştirmek için aromaterapide de kullanılır.

Biber:

Biber türleri beyindeki beta endorfin sayısını artıran ve bilişsel işlevi artıran, ruh halini iyileştiren ve sakinleştirici bir etkiye sahip olan baharatlı bir madde olan piperin içerir.