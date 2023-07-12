Beyini güçlendiren bitkiler hangileri

Bitkilerin de beyne iyi geldiği bilinir ancak bunu birçok kişi kale almaz. Ne varsa doğa da var diyerek beyni güçlendiren besinleri sıralamakta yarar var. İşte beyni güçlendiren bitkiler:

Beyini güçlendiren bitkiler hangileri

Kaplan otu:
Yüksek antioksidan içeriği sinir yollarını uyarır, demans gelişimini yavaşlatır.

Tarçın:

Düzenli olarak tüketilirse yaşa bağlı birçok sinir sistemi problemini tedavi edebilir. Kokusu bile bilişsel işlevi geliştirir.

Biberiye:
Kan dolaşımını iyileştirir ve sonrasında beyin güçlenir.

Karanfil:
Toksinlerin atılmasına ve hücre sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan fenoller içerdiğinden sağlığa iyi gelir.

Zerdeçal:
İçeriğindeki kurkumin adı verilen bileşik, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynar.

Fesleğen:
Fesleğen yağı hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmek için aromaterapide de kullanılır.

Kekik:
Beynin antioksidan kapasitesini artıran flavonoidler içeriyor.

Nane:
Kaygıyı azaltabilir ve ayrıca öğrenme ve konsantrasyon becerilerini geliştirebilir. Esansiyel yağı, stresi azaltmak ve sinirleri sakinleştirmek için aromaterapide de kullanılır.

Biber:
Biber türleri beyindeki beta endorfin sayısını artıran ve bilişsel işlevi artıran, ruh halini iyileştiren ve sakinleştirici bir etkiye sahip olan baharatlı bir madde olan piperin içerir.

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