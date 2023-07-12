Beyini güçlendiren bitkiler hangileri

Kaplan otu:
Yüksek antioksidan içeriği sinir yollarını uyarır, demans gelişimini yavaşlatır.
Tarçın:
Düzenli olarak tüketilirse yaşa bağlı birçok sinir sistemi problemini tedavi edebilir. Kokusu bile bilişsel işlevi geliştirir.
Biberiye:
Kan dolaşımını iyileştirir ve sonrasında beyin güçlenir.
Karanfil:
Toksinlerin atılmasına ve hücre sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan fenoller içerdiğinden sağlığa iyi gelir.
Zerdeçal:
İçeriğindeki kurkumin adı verilen bileşik, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynar.
Fesleğen:
Fesleğen yağı hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmek için aromaterapide de kullanılır.
Kekik:
Beynin antioksidan kapasitesini artıran flavonoidler içeriyor.
Nane:
Kaygıyı azaltabilir ve ayrıca öğrenme ve konsantrasyon becerilerini geliştirebilir. Esansiyel yağı, stresi azaltmak ve sinirleri sakinleştirmek için aromaterapide de kullanılır.
Biber:
Biber türleri beyindeki beta endorfin sayısını artıran ve bilişsel işlevi artıran, ruh halini iyileştiren ve sakinleştirici bir etkiye sahip olan baharatlı bir madde olan piperin içerir.