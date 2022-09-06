﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.
Duyuru Başlangıç Tarihi : 06.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 20.09.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 22.09.2022
Yazılı Sınav Tarihi : 26.09.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi : 27.09.2022
İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.
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