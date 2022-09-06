﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 06.09.2022

Son Başvuru Tarihi : 20.09.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 22.09.2022

Yazılı Sınav Tarihi : 26.09.2022

Nihai Değerlendirme Tarihi : 27.09.2022

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.