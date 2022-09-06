6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:07
Takip Et

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
+
Aa
-

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 06.09.2022

Son Başvuru Tarihi : 20.09.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 22.09.2022

Yazılı Sınav Tarihi : 26.09.2022

Nihai Değerlendirme Tarihi : 27.09.2022

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
3
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
4
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
5
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
6
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
7
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.