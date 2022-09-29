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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 08:27
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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 2 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.” Denildi.

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

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