Beykoz Belediye Başkan vekili seçildi! Tutuklanmıştı...

BEYKOZ Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından bugün toplanan Beykoz Belediye Meclisi, Özlem Vurak Gürzel'i Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak seçti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanıp, görevden alınmasının ardından Beykoz Belediyesi'ni yönetecek yeni ismin belirlenmesi için seçim gerçekleştirildi.

Oylama Beykoz Belediyesi Meclisi'nde yapıldı. CHP adına Özel Vural Gürzel, AKP adına Sadullah Hasanoğlu çıktı.

Seçimde CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy alırken AKP'li rakibi Sadullah Hasanoğlu 13 oy aldı.

Bu sonuçla CHP'nin adayı Gürzel oy çokluğu ile başkanvekili oldu.