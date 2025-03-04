Beykoz Belediye Başkan Vekili seçimi 10 Mart’ta yapılacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beykoz Belediye Başkan Vekili seçimi 10 Mart’ta yapılacak

Beykoz Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Mart Pazartesi günü toplanacak.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Mart 2025 tarihli karar ile görevinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Beykoz Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere toplanacak.

Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek seçimle yeni başkan vekili belirlenecek.

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