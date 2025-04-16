Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül, gözaltına alınmıştı! Sıcak gelişme

Kaynak: DHA
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül, gözaltına alınmıştı! Sıcak gelişme

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alındı. Fidan Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı.

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Fidan Gül, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

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