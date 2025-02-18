Beykoz Belediye Başkanı'ndan müfettiş baskını açıklaması! Dosyalara el konuldu denilmişti

Köseler, söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirterek, savcılıktan gönderilen belgenin QR kodunun çalışmadığını ve ıslak imzalı bir belgenin beklediklerini ifade etti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi’ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Köseler, söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirterek, savcılıktan gönderilen belgenin QR kodunun çalışmadığını ve ıslak imzalı bir belgenin beklediklerini ifade etti.

İDDİALARIN DOĞRU OLMADIĞINI VURGULADI

Köseler, Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatıldığına ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'ndan, belediyenin kapanmasına saat 5’e 5 kala bir evrak geldi. Bu evrakta bir takım maddeler yer alıyor ve firmalarla ilgili. Evrağın saat 12:00’ye kadar cevaplanması talep edildi. Müdürlerimizle bu evrakları hazırlamak için canla başla çalıştık. Ancak bu evrağın QR kodunun gerçek olmadığı kanaatine vardık ve ıslak imzalı ya da doğru bir QR kodlu evrağı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bekliyoruz."

SAVCILIKTAN DOĞRU EVRAK BEKLENTİSİ

Köseler, savcılıkla işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Belediye olarak her konuya açığız, savcılığımız ve İçişleri Bakanlığı'mız her türlü araştırmayı yapabilir. Bu evrağın aslı ve doğru şekilde savcılıktan bize ulaşmasını rica ediyorum" dedi.

"BASINDA YER ALAN HABERLER GERÇEK DIŞIDIR"

Köseler, yerel ve ulusal basında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Algı yönetimi bu ülkede tepe noktasına Beykoz Belediyesi’nde şahit olduk. Beykoz halkına sesleniyorum, basında duydukları çoğu şeye inanmamalarını özellikle rica ediyorum" şeklinde konuştu.