Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi!

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz Belediyesi ile ilgili iddianameyi kabul etti. Dava süreci kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında olduğu 26 kişi hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

402 SAYFALIK İDDİANAMEDE

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık iddianamede, Belediye Başkanı Köseler ile diğer şüphelilere yönelik çok sayıda suçlama yer alıyor. İddianamede, Köseler’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “hileli davranışlarla zincirleme ihaleye fesat karıştırma”, “zincirleme nitelikli dolandırıcılık” ve “zincirleme resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan yargılanacağı belirtildi.

Başkan Köseler hakkında istenen toplam hapis cezası ise 17 yıl 6 aydan başlayıp, 67 yıl 3 aya kadar uzanıyor. Davanın ilk duruşması 2 Eylül tarihinde İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.