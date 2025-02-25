Beykoz Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., konser etkinliğindeki hukuka aykırı işlemler iddiasıyla gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 3 konser etkinliği için belediyenin kasasından 20 milyon ödeme yapılmış, giderin daha düşük olduğu öne sürülmüştü. Bir sanatçının 350 bin TL almasına rağmen 3 milyon TL fatura kesildiği de iddialara arasında bulunmuştu. Hemen ardından iddialara ilişkin, 2025 yılına kadar yapılan konserler incelemeye alınmıştı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. konser etkinliğindeki hukuka aykırı işlemler iddiasıyla gözaltına alındı.15 Ocak 2025 yılına kadar E.D. görevde bulunmuştu.

KÖSELER: SANATÇI ÖDEMELERİ 19 MİLYON LİRA DEĞİL, SADECE 2 MİLYON 145 BİN LİRADIR

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise iddialara ilişkin, "Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 AŞ ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzla Sporun Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adı ile profesyonel ligde mücadele etmesi tamamen yasal bir durumdur." dedi.