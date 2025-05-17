Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma yeni detaylar ortaya çıktı

Beykoz Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma", "suç örgütü kurma", "örgüt üyeliği ve yardım etme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla yürütülen kapsamlı soruşturma sonlandı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de dahil olduğu toplam 26 kişi hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

FEZLEKEDEN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



Yeni detaylar kapsamında restaurant işletmeleri için bir keresinde 10 bin kilogramlık gıda alımı olduğu, faturalama ve ödemenin bu şekilde yapıldığı, ancak nakliyenin azami 3 bin 100 kilogramlık ürün taşıyabildiği belirlenen bir araçla yapıldığı, yani esasında eksik mal teslimi yapılmasına rağmen, tam ödeme yapıldığı ve zarara yol açıldığı aktarıldı.

İHALELERE TEKLİF VERMİŞLER



Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; hazırlanan fezlekede Özel Kalem Müdürü tutuklu Veli Gümüş, Ataşehir Belediyesi’nden gelmişti. Firmalarla hiç temas olmadığını ifade ediyordu ancak birçok beyanda ve ihale dosyasında adı geçen ADL firması yetkilisi Onur Demirci‘nin Ataşehir Belediyesi eski çalışanı olduğu yine ENM firması sahibi Mustafa Karadağ ile ortak yönetici olduğu bir başka firmalarının daha bulunduğu, söz konusu ortak firma üzerinden de belediye ve diğer kurumlardaki ihalelere teklif verdikleri kaydedildi.

Fezlekede ayrıca, Belediye Başkanı Alaaddin Köseler ifadesinde ihalelere katılım gösteren firmalarla tanışıklığının ve görüşmesinin olmadığını dile getirmesine karşın birçok firma temsilcisi ve belediye çalışanı bu savunmayı yalanladı. Belediye başkanının şoförlüğünü yapan tutuklu Metin Ülgey’in ihale süreçlerine müdahalesine karşı çıkan bir personele yönelik “sana etek giydiririm” şeklinde tehdit ettiği beyanlara yansıdığı ve Beykoz Belediyesi ile iş yapan bazı firmaların banka verilerinin incelenmesinde 2024 yılı yasal defterlerinde kayıtlı gözüken kimi belediye ödemesinin, 2025 yılında gerçekleştiğinin tespit edildiği aktarıldı.

