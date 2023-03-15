15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hentbolda Beykoz fırtınası

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final ikinci karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 29-26 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 18:12
Takip Et

Beykoz Belediyespor hentbolde yarı finale yükseldi

Hentbolda Beykoz fırtınası
+
Aa
-

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda ilk yarıyı Beykoz Belediyespor, 14-12 önde kapattı.
İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Beykoz Belediyespor, sahadan 29-26 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Çeyrek final müsabakaları, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıçcık maçlarıyla sürecek.
Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
4
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
5
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
6
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
7
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.