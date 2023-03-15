Hentbolda Beykoz fırtınası

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda ilk yarıyı Beykoz Belediyespor, 14-12 önde kapattı.

İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Beykoz Belediyespor, sahadan 29-26 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Çeyrek final müsabakaları, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıçcık maçlarıyla sürecek.

Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.