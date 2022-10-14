﻿TEM Otoyolu'nda kontrolde çıkan minibüs ağaçlık alana uçtu

TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Kadıköy istikametinde, 03.30 sıralarında; Abdulaziz Baykuş'un kullanmakta olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI

Baykuş ve Mısır uyruklu olduğu öğrenilen yolcu araçta bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağaçlık alana uçan minibüsü kurtarmak için olay yerine vinç çağırıldı. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

(Kaynak: İHA - DHA)