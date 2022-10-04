﻿Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Beykoz Riva sapağını geçtikten sonra meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan Hüseyin AK yönetimindeki 64 AV 409 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi.

Kamyon devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hüseyin Ak hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri bir süre tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA