Beykoz Uluslararası Harmoni Festivali başlıyor

Meksika, Kosova, Bulgaristan, Gürcistan ve Kırgızistan’dan gelen halk dansları topluluklarının sahne alacağı Uluslararası Harmoni Festivali’nde, dünyanın farklı renkleri Beykoz’da bir araya gelecek. Festival, yerel ve uluslararası kültürlerin bir arada sunulduğu, dostluğun, barışın ve müziğin ön planda olduğu bir buluşma noktası olacak.

Bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerde konserler, dans ve tadım gösterileri, atölyeler ile çocuklara özel oyun alanları yer alacak. Festival, her yaştan katılımcıya hitap eden renkli programıyla, Beykoz’un kültürel zenginliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in öncülüğünde hazırlanan festival, hem komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hem de ilçenin evrensel kültürel iletişimdeki rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor.