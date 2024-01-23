Beykoz’da 2 katlı evin çatısı cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Beykoz’da 2 katlı evin çatısı cayır cayır yandı
Beykoz’da 2 katlı evin çatısında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Beykoz’un Yeni Mahalle Şenlik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin çatısında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Olaya göre, kısa sürede büyüyerek evin tüm çatısını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ev sahibinin yangının çıktığı esnada evden çıkarak kendisini kurtardığı öğrenildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangın hakkında konuşan Yasin Güney, “Ben geldiğimde yanıyordu. Elektrikten çıktı diyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ev sahibi hemen dışarıya çıkmış. Bayağı alevli yanıyordu ama itfaiyeler geldi söndürüyorlardı” diye konuştu.

Evin çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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