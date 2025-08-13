Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Beykoz'da 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Beykoz Küçüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, giriş katında zincir market bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ’da apartmanda korkutan yangınElazığ’da apartmanda korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatı katındaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yanan binanın çatısı havadan dron ile görüntülendi.

Son Haberler
Hayaller Japonya gerçekler Büyükçekmece!
Hayaller Japonya gerçekler Büyükçekmece!
İtalya’da bir ilk! Serie A ilk kez Çizme’yi aşıyor
İtalya’da bir ilk! Serie A ilk kez Çizme’yi aşıyor
AKP'den Özgür Özel'e çok ağır ifadeler...
AKP'den Özgür Özel'e çok ağır ifadeler...
Avrupa'nın yükselen takımı Fenerbahçe!
Avrupa'nın yükselen takımı Fenerbahçe!
Fenerbahçe -Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret! Mahkemelik oldu
Fenerbahçe -Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret! Mahkemelik oldu