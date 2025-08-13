Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Yangın, saat 16.30 sıralarında Beykoz Küçüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, giriş katında zincir market bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatı katındaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yanan binanın çatısı havadan dron ile görüntülendi.