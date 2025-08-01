Beykoz’da acı ölüm

BEYKOZ / ARZU BAŞLANTI

Beykoz’da minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet kullanıcısının ölümüyle sonuçlanan kazada, motosiklet sürücüsü Cuma Baturhan Yıldızturan’a (27) çarpan araç kullanıcısının alkollü olduğu ortaya çıktı.

31 temmuz günü, Yalıköy Mahallesi, Çayır Caddesi’nde gece 02.00 sularında meydan gelen kazada, alkollü olduğu belirtilen Yiğit İsmail Göç’ün (26) kullandığı 34 LHE 126 plakalı araç, sollama yaptığı sırada Yalıköy’den Beykoz merkez yönüne doğru seyreden Cuma Baturhan Yıldızturan’ın kullandığı motosiklete çarptı. Olay yerine ait kamera görüntülerinden anlaşıldığı üzere, kazanın ardından motosiklet sürücüsü Yıldızturan’ın motorsikletinden fırlayarak, elektrik direğine çaptığı görüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden genç, Baklacı mezarlığında toprağa verildi.

Kazaya sebebiyet veren aracın içinde kazanın hemen öncesinde çekilmiş olan görüntülerde, aracın içindeki alkollü gençlerin “bu akşam ölüme gidiyoruz,” “öleceğiz ki” demeleri ise dikkat çekti.

Olay sonrasında minibüs sürücüsü “"olası kastla adam öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Yiğit İsmail Göç'ün, kaza sonrasında yapılan testte 0,61 promil alkollü olduğu belirlendi.