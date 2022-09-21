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Beykoz'da ahşap bina alev alev yandı

Beykoz'da iki katlı ahşam bir binada başlayan yangın, çevrede bulunan 3 binaya daha sıçradı. Yanan binada yaşayan kadın ve oğlu son anda kurtarılırken alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ahşap bina tamamen yanarken 3 binada büyük hasar oluştu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:22
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Beykoz'da ahşap bina alev alev yandı

Beykoz'da ahşap bina alev alev yandı
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DHA- Yangın, saat 16.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine Beykoz, Sancaktepe, Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy’den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap binanın yanındaki 3 binaya daha sıçradı.

Binada mahsur kalan kadın ile oğlu son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan alanda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebiyle ahşap bina tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı 3 binada büyük hasar oluştu.

Yangın sırasında kopan elektrik telleri sebebiyle sokakta patlamalar oldu. Patlayan elektrik tellerine itfaiye ve elektrik ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili konuşan Metin Soylu, "Dumanların yükseldiğini gördüm. Binaya koştum. Bir yaşlı teyzenin çığlıklarını duydum. İtfaiyeyi aradım. Teyze içeriye doğru kaçtı. İçerideki oğlu bağırınca ben de içeriye girdim. Boğazımı duman yakınca çıkmaz zorunda kaldım. O arada itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri içeriye girdi. Teyzeyi dışarıya çıkardılar. Teyzeyi çıkardıktan sonra alevler bir anda parladı alevler. Yangın, sobadan çıktı büyük ihtimalle. Teyzede bir sıkıntı yoktu. İki kişi çıkardık. Yaşlı teyze ve oğlunu. Durumları iyiydi" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken, polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

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