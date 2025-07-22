Beykoz'da alevler binayı sardı! Mahsur kalanlar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beykoz'da alevler binayı sardı! Mahsur kalanlar var

İstanbul Beykoz’da 3 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında 4 kişi 2’nci katta mahsur kaldı.

Yangın, saat 11.15 sıralarında Yalıköy Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgilere göre, çatıda yapılan membran yapıştırma işlemi sırasında kullanılan malzeme alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

Ev sahibi ile bir işçi, yangının başladığı anda panikle dışarı çıkarak kurtuldu. Bu sırada binanın 2'nci katında mahsur kalan 4 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangında binada hasar oluşurken, inceleme başlatıldı.

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