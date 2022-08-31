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  • Beykoz'da benzini biten tekne su alıp alabora oldu. 9 kişiyi hayatta tekne parçası tuttu.

Beykoz'da benzini biten tekne su alıp alabora oldu. 9 kişiyi hayatta tekne parçası tuttu.

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtını bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Can pazarının yaşandığı olayda çevredeki balıkçı tekneleri yardıma giderek, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizdekiler teknelere çıkarılarak kurtarılırken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:51
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:19
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Beykoz'da benzini biten tekne su alıp battı. İşte o 9 kişiyi tekne parçasıyla hayata tutundu. İmdada balıkçı teknesi yetişti

Beykoz'da benzini biten tekne su alıp alabora oldu. 9 kişiyi hayatta tekne parçası tuttu.
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Beykoz Riva'da 9 kişi bir tekneye bindi ölüme açıldı.Alabora olan teknedeki 9 kişi balıkçı kurtardı.Tekne parçalarına tutunan ölüm yolcuları balıkçı motoruna çıkarak hayatlarını kurtardı

.İddiaya göre denize açılan ve içinde bir aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu. Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı.

Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı. Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu.

Teknedekiler denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Kemal A.
31.08.2022 14:55
Ülkemizde şahit olduğum büyük bir ihmali söyleyeyim. Can yeleği hiç önemsenmiyor. Tekne turu yapanların teknelerinde can yeleği yok. Rıhtımlarda 10metrede bir olması gereken can simidi yok. İhmal var  
 
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