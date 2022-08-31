Beykoz'da benzini biten tekne su alıp alabora oldu. 9 kişiyi hayatta tekne parçası tuttu.

Beykoz Riva'da 9 kişi bir tekneye bindi ölüme açıldı.Alabora olan teknedeki 9 kişi balıkçı kurtardı.Tekne parçalarına tutunan ölüm yolcuları balıkçı motoruna çıkarak hayatlarını kurtardı

.İddiaya göre denize açılan ve içinde bir aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu. Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı.

Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı. Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu.

Teknedekiler denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.