Beykoz’da gizemli saldırıların perdesi aralanıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beykoz’da 4 ev ve iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli M.Ö.nun polisteki sorgusu tamamlandı. Şüphelinin evinde bulunan silahlar ile ilgili araştırma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5,6,7 ve 28 Nisan tarihlerinde Soğuksu ve Acarlar Mahallelerinde 4 ayrı ev ve iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine şüpheli veya şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştirdiği belirlenen M.Ö. isimli şüpheli 28 Nisan'da Acarlar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

C.D. isimli bir kadının da gözaltına alındığı operasyonda evde yapılan aramalarda yivsiz tüfek, 11 şarjör, 10 kutu havalı tüfek mermisi, 3 dürbün, 1 susturucu, 2 kutu temizleme aparatı, 2 adet yere sabitleme aparatı ile tahta üzerinde bulunan hedef kağıtları ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda şüpheli ile mağdurlar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı belirlendi. Şüpheliyle birlikte yakalanan C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ö. 29 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz’da gizemli saldırıların perdesi aralanıyor

Beykoz’da gizemli saldırıların perdesi aralanıyor

Beykoz’da gizemli saldırıların perdesi aralanıyor

Beykoz’da gizemli saldırıların perdesi aralanıyor

Beykoz’da gizemli saldırıların perdesi aralanıyor

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