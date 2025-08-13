Beykoz'da Ihlamur Festivali başlıyor

Kaynak: ANKA
Beykoz’da müzik ve eğlencenin buluşacağı “Beykoz Ihlamur Festivali” başlıyor. Karadeniz müziğinin sevilen sesi Onay Şahin’in hareketli şarkılarıyla renk katacağı festivalde katılımcılara ıhlamur çayı ikramı yapılacak.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye özgü yerel ürünlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Beykoz Ihlamur Festivali, ilçe sakinlerine müzik ve eğlence dolu bir gün sunacak. Çocuklara yönelik atölye ve sahne şovlarıyla başlayacak festivalde DJ performansı alana enerji katacak. Karadeniz’in sevilen sesi Onay Şahin’in konser vereceği etkinlikte ıhlamur çayı ikramı yapılacak.

Belediye tarafından düzenlenen Beykoz Ihlamur Festivali, 15 Ağustos 2025 Cuma günü 17.00-21.00 saatleri arasında Çiftlik Meydan Parkı'nda yapılacak.

Program akışı, şöyle:

17.00-18.30-Çocuklara özel atölye ve sahne şovları

18.30-20.30-Dj Performansı –kemençe dinletisi

21.00-Onay Şahin Konseri

Beykoz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Festival günü alana, Beykoz Belediyesi önü ve Kavacık Mezarlığı önünden saat 16.00 itibarıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

