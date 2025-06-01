Beykoz'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Kaynak: İHA

Beykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.

Kazada bir kişi yaralanırken, sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kaza 00.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TC 5377 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan yolculardan U.Ö. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.A.'nın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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