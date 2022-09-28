28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beykoz’da korkutan orman yangını  

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.  

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 21:20
Takip Et

Beykoz’da korkutan orman yangını  

Beykoz’da korkutan orman yangını  
+
Aa
-

Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
1
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
2
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
3
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık
4
﻿Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık
﻿Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
5
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Özel bankaların ardından. Rus ödeme sistemi MİR'den çıkan çıkana
6
﻿Özel bankaların ardından. Rus ödeme sistemi MİR'den çıkan çıkana
﻿Özel bankaların ardından. Rus ödeme sistemi MİR'den çıkan çıkana
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
7
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿Danimarka Kraliçesi, 4 torununun unvanlarını elinden aldı
﻿Danimarka Kraliçesi, 4 torununun unvanlarını elinden aldı
﻿Danimarka Kraliçesi, 4 torununun unvanlarını elinden aldı
﻿Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadına saldıran şüpheli yakalandı
﻿Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadına saldıran şüpheli yakalandı
﻿Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadına saldıran şüpheli yakalandı
﻿Akşener'den Filenin Sultanları'na kutlama
﻿Akşener'den Filenin Sultanları'na kutlama
﻿Akşener'den Filenin Sultanları'na kutlama
﻿Beykoz’da korkutan orman yangını  
﻿Beykoz’da korkutan orman yangını  
﻿Beykoz’da korkutan orman yangını  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.