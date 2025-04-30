Beykoz’da olası afetlere yönelik bilgilendirme toplantısı

Kaynak: ANKA
Beykoz’da olası afetlere yönelik bilgilendirme toplantısı

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Beykoz’da olası afetlere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, afet risklerinin tespiti, önleyici çalışmaların yerel düzeyde uygulanabilirliği ve sürecin etkin şekilde takibi ele alındı.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Beykoz’da olası afetlere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, afet risklerinin tespiti, önleyici çalışmaların yerel düzeyde uygulanabilirliği ve sürecin etkin şekilde takibi ele alındı.

Beykoz’da olası afetlere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Beykoz Koç Ortaokulu’nda, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, olası afet durumunda Beykoz ile koordineli çalışacak il olan Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürü Teymen Şimşek, belediye başkan yardımcıları, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, afet risklerinin tespiti, önleyici çalışmaların yerel düzeyde uygulanabilirliği ve sürecin etkin şekilde takibi ele alındı.

Afet durumunda riskin azaltılması, müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyonun öneminin vurgulandığı toplantıda konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye olarak olası afet durumuna karşı sahada etkin olarak çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayıp, afet anında can ve mal kaybını en aza indirmek için imar ve mülkiyet alanında ciddi çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 225 personel ve 2 AFAD akrediteli ekibin,arama kurtarma, acil müdahale ve kurtarıcı araçlarıyla ilçede olası afet durumlarına karşı hazır durumda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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