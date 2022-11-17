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Beykoz’da orman yangını   

Beykoz Riva’da orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.  

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 21:18
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Beykoz’da orman yangını   

Beykoz’da orman yangını   
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Yangın, saat 18.30 sıralarında Riva Mahallesinde, Şehit Cemil Çakır Caddesi mevkiinde orman alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Bozhane ve Riva itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 



                                         

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