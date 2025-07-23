Beykoz'da orman yangını!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beykoz'da orman yangını!

Son dakika haberi: Beykoz’da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

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