Beykoz'da zircirleme kaza. 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi

Kaynak: İHA
Beykoz'da zircirleme kaza. 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönünde, Beykoz mevkiinde saat 20.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre, 27 V 6833 plakalı tırın şoförü, önüne birden otomobil çıkması nedeniyle ani fren yaptı ve bu hamle kazayı tetikledi. Ani frenlemenin ardından, Murat Y. yönetimindeki 34 VJ 1272 plakalı tır duramayarak arkadan çarptı. Kazayı fark edemeyen Bahri T. idaresindeki 34 FA 5001 plakalı kamyonet ise en son olarak freni alamayıp tırlara arkadan çarptı.

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Kazada, tır sürücüsü Murat Y. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü Bahri T. ve yanındaki yolcu Selim H. araçta sıkıştı. Diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi ve ekipler kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaza sonrasında yaralılara yardım eden Murat Öztaş, "İlk müdahaleyi biz yaptık. 3 yaralı var. Biz kazayı görmedik, 2-3 dakika sonra müdahale ettik. Direksiyon başındaki ağır yaralı" şeklinde konuştu.

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