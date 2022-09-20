Caminin hoparlöründen yankılandı. Mahalleli koşarak camiye akın etti

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.

Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.

Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.