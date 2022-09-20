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Caminin hoparlöründen yankılandı. Mahalleli koşarak camiye akın etti

Beykoz’da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki gösterdi. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:35
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Beykoz'daki caminin hoparlöründen yankılandı. Mahalleli koşarak camiye akın etti

Caminin hoparlöründen yankılandı. Mahalleli koşarak camiye akın etti
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. 

Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.

Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.

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