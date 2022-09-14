Evine yapılan silahlı saldırının ardından Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olur açıklama yaptı

Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in Beykoz’daki evinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti.



Sedat Peker’in adamı olduğu öne sürülen Yılmaz G. saldırıda 3 kurşunla yaralandı. Yılmaz G. hastanede tedavi altına alındı. Gelişmenin ardından Sedat Peker cephesi sessizliğini bozdu.



SOYLU HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Saldırının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Sedat Peker’in yardımcısı Emre Olur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Olur, "Sn. Reis Sedat Peker’in Beykoz’daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine Süslü Sülü’nün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için ‘Konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi.’ diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır.” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU’YA ÇOK AĞIR SÖZLER

Devamında Soylu’ya seslenen Emre Olur, “Süslü Sülü! Seni Amerikalılar "L....'li" birey yapacak diye korkmana gerek yok. Senin "L....'li" birey olmanı sağlayacak kişi belli. Bundan emin ol, o renkler sana çok yakışacak. Unutma bunu güzel Sülü!” ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım...





