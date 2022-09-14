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  • Evine yapılan silahlı saldırının ardından Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olur açıklama yaptı

Evine yapılan silahlı saldırının ardından Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olur açıklama yaptı

Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evine yapılan saldırının ardından Peker'in yardımcısı Emre Olur'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:36
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:54
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Beykoz'daki saldırının ardından Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olur'dan açıklama

Evine yapılan silahlı saldırının ardından Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olur açıklama yaptı
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Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in Beykoz’daki evinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Sedat Peker’in adamı olduğu öne sürülen Yılmaz G. saldırıda 3 kurşunla yaralandı. Yılmaz G. hastanede tedavi altına alındı. Gelişmenin ardından Sedat Peker cephesi sessizliğini bozdu.

SOYLU HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Saldırının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Sedat Peker’in yardımcısı Emre Olur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Olur, "Sn. Reis Sedat Peker’in Beykoz’daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine Süslü Sülü’nün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için ‘Konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi.’ diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır.” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU’YA ÇOK AĞIR SÖZLER

Devamında Soylu’ya seslenen Emre Olur, “Süslü Sülü! Seni Amerikalılar "L....'li" birey yapacak diye korkmana gerek yok. Senin "L....'li" birey olmanı sağlayacak kişi belli. Bundan emin ol, o renkler sana çok yakışacak. Unutma bunu güzel Sülü!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...


 

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merdanoğlu
14.09.2022 16:48
ve bu konularda manşetlerden düşmeyen sülüyü kimse görevden almıyor enteresan  
 
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