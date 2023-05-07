Beylerbeyi çorbası sevilen çorbalardan biridir. Beylerbeyi çorbası yapmak isteyenler Beylerbeyi çorbası tarifini ve Beylerbeyi çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Beylerbeyi çorbası nasıl yapılır? Beylerbeyi çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte Beylerbeyi çorbasının tarifi..

BEYLERBEYİ ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 250 gr tavuk ciğeri

- 200 gr tavuk eti

- 1 yemek kaşığı un

- 1/3 su bardağı arpa şehriye

- Yarım bağ kıyılmış maydanoz

- 1,5 yemek kaşığı tereyağı

- 2 orta boy patates

BEYLERBEYİ ÇORBA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tavuk eti yıkanır ve haşlanmak üzere tencereye alınır. Üzerine 7 su bardağı su eklenir. Ve haşlanıncaya kadar kaynatılır.

Haşlandıktan sonra suyu ayrı bir tencereye alınır. Tavuk eti küp küp doğranır.

Tavuk suyunu aldığımız tencere orta hararetli ateşte kaynamaya başlayınca içerisine şehriyeler eklenir. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Ardından küp doğranmış tavuk ciğerleri eklenir. 10-13 dk sonra tavuk etleri eklenir.

Çorba kaynamaya devam ederken ayrı bir yerde, un, yarım su bardağı su ile ezilir. En son tuz eklenerek çorba kıvamını alana kadar kaynatılır.

Çorba piştikten sonra ocaktan alınır ve kıyılmış maydanoz eklenerek karıştırılır.

Ayrı bir yerde patatesler soyularak ince uzun doğranır. Kızgın yağda kızartılır.

Tereyağı ayrı bir tavada kızdırılır.

Kaselere alınan çorbanın üzerine önce tereyağı gezdirilir ardından kızarmış patates koyularak servis yapılır.