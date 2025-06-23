Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı! İBB operasyonunda tutuklanmıştı...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı! İBB operasyonunda tutuklanmıştı...

İBB operasyonunda tutuklanan, İstanbul'dan İzmir'e sevk edilen ve iki kez kanseri yenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edildi.

İKİ KEZ KANSER TEDAVSİ GÖRMÜŞTÜ

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çalık bugün yine hastaneye sevk edildi. Çalık’ın daha önce yaşadığı rahatsızlıkların nüksetmesi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

“BOYUN LENFLERİNDE YAŞADIĞI RAHATSIZLIĞI NÜKSETMİŞ"

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, konuya ilişkin, "Doktor kontrolü daha gerekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kotrolü için Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti" dedi.

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