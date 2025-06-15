Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan

Yayın Tarihi: 15 Haziran 2025 / 00:01

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizce düzenlenen ‘Nikah ve Etkinliklerinin Fotoğraf ve Video Çekimi’ işi 26/06//2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

a. Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b. Telefon : 0212 866 70 00

2. İşin adı: Nikah ve Etkinliklerinin Fotoğraf ve Video Çekimi

3. İşin süresi 3(üç) yıldır.,

4. Muhammen Bedel (Aylık): 120.000,00-TL+KDV (YüzYirmiBin-TL)

İhalede artırım tahmin edilen 120.000,00-TL+KDV muhammen aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

5. Geçici Teminat (Üç Yıllık Muhammen Kira Bedelinin % 3’ü ): 129.600,00-TL

6. İhalenin:

a. Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b. İhale Tarihi ve Saati: 26/06/2025 – 11:15

7. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A- Kanuni ikâmetgâh belgesi, (tüzel kişiliklerde bu koşul aranmaz)

B- Türkiye’de tebligat için adres belgesi

C- Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D- İmza beyannamesi veya imza sirküleri;

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G- İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz

H- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (2886 sayılı yasaya uygun)

* I. İhaleye Katılacak İsteklilerin;

a. Gerçek kişi olması halinde; Fotoğraf ve Video Çekimi işini en az 5 (beş) yıldır yaptığına dair belgeye sahip olması (diploma, sertifika, kalfalık, ustalık,kurs belgesi vb.)

b. Tüzel kişi olması halinde; Çalıştırılacak personelin fotoğraf ve video çekimi işini en az 5(beş) yıldır yaptığına dair belgeye sahip olması (diploma, sertifika, kalfalık, ustalık, kurs belgesi v)

J- İsteklinin, ihale gün ve saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

K- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

L- Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 15.000,00-TL karşılığı aynı adresten adresinden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 25/06/2025 tarihinde saat:16:00’dan önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Beylikdüzü Belediyesi Ana Binada bulunan Evrak Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.