Beylikdüzü Belediyesi Başkanı yerine seçilen isim belli oldu

'Yolsuzluk' soruşturması iddiasıyla tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine vekaleten gelecek olan isim belli oldu. Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yapılan 3. tur oylaması sonucunda CHP'li meclis üyesi Önder Serkan Cebi, vekalet olarak seçildi.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oldu. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukat olmuştu.

Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde oturuyor.

2024 yapılan yerel seçimlerde CHP'de Beylikdüzü Meclis Üyeliği'ne seçilmişti.