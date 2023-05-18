Beylikdüzü Belediyesi Kırlangıç Gençlik Festivali, kariyer söyleşileriyle başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali, Kariyer Günleri Söyleşileri ile başladı. 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde, teknoloji ve sağlık alanından uzman isimler gençlerle buluştu.

Beylikdüzü Belediyesi Kırlangıç Gençlik Festivali, kariyer söyleşileriyle başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali başladı. 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında konserden, spor aktiviteleri ve söyleşilere kadar pek çok etkinlikte gençleri bir araya getirecek festivalin açılışı, Kariyer Günleri Söyleşileri ile yapıldı. Üniversiteye hazırlanan gençlerin meslek seçimlerine yardımcı olmak için Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi iş birliğiyle düzenlenen söyleşilerde, teknoloji ve tıp alanında uzman kişiler öğrencilerle buluştu. Endüstri Yüksek Mühendisi Akın Alıkçıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler kapsamında ilk gün, Bilgisayar Mühendisi ve Kıdemli Yazılım Eğitmeni Kartal Kaan Akdoğan, eğitim ve meslek hayatına ilişkin paylaşımlarda bulundu. İkinci gün ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Refika İlbakan Hanımeli ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aytaç Çetinkaya bilgi ve deneyimlerini aktardı.

FESTİVAL DOPDOLU PROGRAMIYLA DEVAM EDECEK

Gençler için özel olarak hazırlanan festival programı kapsamında gerçekleşecek birbirinden renkli etkinlikler beş gün boyunca aralıksız devam edecek. Festivalin üçüncü günü olan 19 Mayıs’ta, ilk olarak Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde “Beylikdüzü Gençlik Meclisi” toplanacak. Günün devamında Yaşam Vadisi 1. Etap’ta düzenlenecek çeşitli etkinliklerin ardından, “Adamlar” grubu gençlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 20 Mayıs’ta gerçekleşecek Off The Record konserinin ardından festivalin kapanışı, 21 Mayıs Pazar günü “Bugüne Nefes Yarına Umut Gençlik Koşusu” ve tüm gün sürecek çeşitli sahne gösterileriyle yapılacak. Aynı zamanda festivalin son gününe kadar 13.00 -19.00 saatleri arasında düzenlenecek çeşitli spor müsabakaları ve yarışmalarda tatlı bir rekabet yaşanacak.

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Siyaset
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü' Siyaset
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti Dünya
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi Spor
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi