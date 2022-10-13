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Beylikdüzü Gürpınar'da restoran çıkışında silahlı saldırı. Bir kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde restorandan çıkışında silahlı saldırı. Otomobille gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğrayan Kemal Kadak hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:56
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Beylikdüzü Gürpınar'da restoran çıkışında silahlı saldırı. Bir kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü Gürpınar'da restoran çıkışında silahlı saldırı. Bir kişi hayatını kaybetti
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Olay, saat 23.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Kadak(42) bir kadınla restorana geldi. Kemal Kadak restorandan çıkarken, otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, plakası henüz belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kemal Kadak saldırıda ağır yaralandı, yanındaki kadın ise yara almadan kurtuldu.

Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırı sonucu ağır yaralanan Kadak'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kadak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında restoranın önünde park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği tespit edildi. Çevredeki boş kovanlar tek tek belirlenerek, incelemeye alındı. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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