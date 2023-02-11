Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı

Deprem dolayısıyla on binlerce öğretmen ve öğrencinin deprem bölgelerindeki çalışmalara ve depremzedelere yardım desteğinin devam edebilmesi için eğitim-öğretim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.

Ancak bakanlığın 20 Şubat kararına rağmen, öğretmenleri mesaiye çağıran Beylikdüzü Teknoloji Lisesi Müdürü Veysel Dinçer, enkaz altında akrabalarım var diyerek karara itiraz eden bir öğretmenin işine son verdi.

Beylikdüzü Teknoloji Lisesi Müdürü Veysel Dinçer ve karar itiraz eden öğretmen arasında geçen diyalog ise şu şekilde: