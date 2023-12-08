Beylikdüzü'nde arkadaşlarını tuvalette öldüresiye darbeden 5 öğrenciye gözaltı

Beylikdüzü'nde 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını, gittikleri restoranın tuvaletinde darbeden 5 kız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrenciler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Beylikdüzü'nde arkadaşlarını tuvalette öldüresiye darbeden 5 öğrenciye gözaltı

Olay, dün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını 'gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardı. Bir restorana giden öğrenciler, bir süre sonra tuvalete gitti. Kızlardan biri, A.K.'ya, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırdı. Daha sonra iki arkadaş A.K.'yı tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede 5 kız öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. Öğrenciler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından adli işlem başlatıldı. Öğrenciler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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