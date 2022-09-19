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Beylikdüzü'nde depo yangını saatlerdir devam ediyor

Beylikdüzü’nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 9 saatti aşkın süredir devam ediyor.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 00:19
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Beylikdüzü'nde çıkan depo yangını saatlerdir devam ediyor

Beylikdüzü'nde depo yangını saatlerdir devam ediyor
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Yangın, saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir depoda çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, deponun bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı.

İhbar üzerine, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin  9 saattir süren çalışmalarına rağmen depodan hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri sürekli su ve köpük takviyesiyle yangına müdahale etmeyi sürdürürken, depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yapılan çalışmalar da havadan görüntülendi.

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