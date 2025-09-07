Beylikdüzü’nde doğum günü kutlamasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde bir doğum günü kutlaması esnasında çıkan tartışmada mekanın sahibi, müşteriyi silahla vurarak yaraladı.

Beylikdüzü'nde bir doğum günü kutlaması esnasında çıkan tartışmada mekanın sahibi, müşteriyi silahla vurarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda organizasyon yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir doğum günü kutlaması esnasında organizasyon yapılan mekanının sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iş yeri sahibi müşterisini silahla elinden vurarak yaraladı. Müşterinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iş yeri sahibinin silahı ile ateş ettiği ve davetlilerin panik içinde çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

