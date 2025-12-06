Beylikdüzü Marmara Mahallesi’ndeki bir sitede bulunan 6 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede yaşayan Cengiz Yalçın’dan (46) haber alamayan ailesi, dün akşam saatlerinde evine gitti. Kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen yanıt alamayan yakınları, çilingir çağırarak içeri girdi.

Dairede yapılan kontrolde Yalçın’ın, elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulunduğu görüldü. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

PATLAMA MI PLANLANDI?

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede doğal gazın da açık bırakıldığını tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yalçın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Cengiz Yalçın’ın ölümüyle ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlatıldı.