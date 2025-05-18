Beylikdüzü’nde feci kaza! Araç takla attı yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beylikdüzü’nde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Takla atan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Sarı Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar istikametine seyir halinde bulunan 34 BER 277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette giden 34 KTB 211 plakalı otomobil ile çarpışarak takla attı.

Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çevredekilerin yardımı ile çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü’nde feci kaza! Araç takla attı yaralılar var

Beylikdüzü’nde feci kaza! Araç takla attı yaralılar var

Beylikdüzü’nde feci kaza! Araç takla attı yaralılar var

Beylikdüzü’nde feci kaza! Araç takla attı yaralılar var

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