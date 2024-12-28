Beylikdüzü'nde feci kaza: Otomobil bariyere ok gibi saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Beylikdüzü'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah 5.30 sularında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Çetin hakimiyetindeki 34 KIR 606 plakalı Nissan marka SUV araç yol ayrımında bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan 28 yaşındaki sürücü Yusuf Çetin araç içerisinde sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Yusuf Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı arabada bulunan Y.G. ve 21 yaşındaki M.Ş'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerinin ardından SUV araç yoldan kaldırıldı.

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