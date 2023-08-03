Beylikdüzü'nde görevli bekçi Esenyurt'taki evinde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde görevli bekçi İbrahim Cin, Esenyurt'taki evinde ölü bulundu. Cin'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

KAYNAK: DHA
Beylikdüzü'nde görevli bekçi Esenyurt'taki evinde ölü bulundu

Olay, saat 21.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'ta meydana geldi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 28 yaşındaki bekçi İbrahim Cin'i arayan yakınları kendisine ulaşamayınca, evine gelerek çilingir yardımıyla içeri girdi.

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Cin'in yatakta hareketsiz şekilde olduğunu gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cin'in vücudunda herhangi bir delici kesici alet izine rastlanmadı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cin'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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